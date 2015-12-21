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mahmut uslu: ister öpüşürler ister sevişirler

MAHMUT USLU: İSTER ÖPÜŞÜRLER İSTER SEVİŞİRLER

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, çifte standart uyguladığını öne sürdüğü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na Mustafa Denizli üzerinden gönderme yaptı. Uslu, Pereira'nın Gaziantepspor maçından sonra hakem Cüneyt Çakır'a sarılması konusunda da ilginç sözler sarf etti.

Tarih : 21 Aralık 2015, 09:40
Puan Ver : Mahmut Uslu: İster Öpüşürler İster Sevişirler(7/10)5


Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem performanslarını eleştirdi.



Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 1-0 kazandıkları maçının ardından açıklama yapan Uslu, hep yenilgi sonrasında konuştukları yönünde eleştirildiklerini, şimdi, kazandıkları bir maçtan sonra konuşmak istediğini söyledi.



"DENİZLİ CEZA ALMADI BEN ALDIM!"

Mahmut Uslu, "Galatasaray'ın hocası, geçen hafta 'İnce ince doğradılar' dedi, ceza heyetine bile gitmedi. Ben, Beşiktaş maçından sonra 'Bizi çıtır ettiler' dedim, 30 bin lira ve 45 gün ceza aldım. Şimdi buradan federasyona sesleniyorum; Fenerbahçeli olduğumuz için mi bunlar yapılıyor? Lütfen çifte standart yapmayın" diye konuştu.



"CEZA HEYETİ BANA BİR AYRICALIK TANIYOR"

Gençlerbirliği maçında en az 6-7 sarı kartın verilmediğini savunan Uslu, "MHK'ye (Merkez Hakem Kurulu) sesleniyorum; lütfen hakemleri daha iyi eğitin. Hata değil bunlar. Yani çalmadığı veya çaldığı penaltıyı söylemiyorum. Bunlar çok yanlış şeyler. Bu kadarla yetineceğim, daha fazla söylemeyeceğim çünkü bize, özellikle bana bir ayrıcalık tanıyor ceza heyeti. Onun için bu kadarla yetiniyorum" ifadelerini kullandı.



Uslu, teknik direktör Vitor Pereira'nın dar kadrodan yakındığı ve transfer yapılıp yapılmayacağı sorusuna, "Bunları kim konuşuyor. Biz konuşmuyoruz. Herhangi bir şey konuştuğumuz zaman sorarsınız çünkü kimse transfer yapmıyor, transferi Aziz Yıldırım ve yönetimi yapıyor. Böyle soruları başkalarına sorun, bana sormayın" cevabını verdi.








Etiketler: Mahmut  Uslu  İster  Öpüşürler  İster  Sevişirler    haber

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