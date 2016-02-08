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mahmut efendi külliyesi yıkılıyor

MAHMUT EFENDİ KÜLLİYESİ YIKILIYOR

Beykoz, Çavuşbaşı'nda orman arazisine kaçak olarak yapıldığı gerekçesiyle daha önce yıkım kararı alınan Mahmut Efendi Külliyesi'nin yıkımına başlandı.

Tarih : 08 Şubat 2016, 10:24
Puan Ver : Mahmut Efendi Külliyesi Yıkılıyor(6/10)8


Marifet Derneği tarafından yaptırılan Mahmut Efendi Külliyesi'nde kaçak olduğu iddia edilen binaların yıkımı için Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne belediye ile çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA geldi.Kaza sonucu hafif yaralanan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. TOMA, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçle kaldırılarak yoldan çekildi. Belediye ekipleri yıkıma başlarken polisin ve dernek üyelerinin yıkımın yapılacağı bölgedeki bekleyişi bekleyişi sürüyor.








Etiketler: Mahmut  Efendi  Külliyesi  Yıkılıyor    haber

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