

Marifet Derneği tarafından yaptırılan Mahmut Efendi Külliyesi'nde kaçak olduğu iddia edilen binaların yıkımı için Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne belediye ile çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA geldi.Kaza sonucu hafif yaralanan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. TOMA, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçle kaldırılarak yoldan çekildi. Belediye ekipleri yıkıma başlarken polisin ve dernek üyelerinin yıkımın yapılacağı bölgedeki bekleyişi bekleyişi sürüyor.