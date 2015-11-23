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mahkumun midesinde 8 kalem pil çıktı

MAHKUMUN MİDESİNDE 8 KALEM PİL ÇIKTI

GAZİANTEP'te, işlediği bir suç nedeniyle hükümlü olarak cezaevinde kalan ve rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan mahkumun midesinden 8 kalem pil çıktı.

Tarih : 23 Kasım 2015, 17:40
Puan Ver : Mahkumun Midesinde 8 Kalem Pil Çıktı(7/10)7


Gaziantep Kapalı Cezaevi'nde kalan mahkum D.K., geçen hafta içerisinde koğuşunda rahatsızlanınca Dr. Ersin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste muayenesi yapıldıktan sonra çekilen röntgende D.K.'nin midesinde 8 kalem pil olduğu saptanınca Endoskopi Servisi'ne sevk edildi. Gastroenteroloji uzmanı doktor Ahmet Yağbasan başkanlığındaki ekip, yaptığı çalışma ile D.K.'nin midesindeki pillerin birisini çıkardı. Uzmanlar, mahkumun midesindeki diğer 7 pilin müdahale yapılarak çıkarılmasının dokulara zarar vereceğini belirleyince takip altında doğal yollardan çıkarılması kararını verdi. Bunun üzerine servise yatırılan D.K., 2 gün sonra midesindeki pilleri doğal yollarla vücudundan çıkardı.








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