Petrol İşleme Lisansı Sahipleri, Lpg İthal Edebilecek
El Değmemiş Eski Paraları 3 Bin Liradan Satıyor
İspanya'nın Katalonya'ya Tandıdığı Süre Doldu! Özerklik Askıya Alınıyor
Bizi Zorla Evlendirdiler Diyen Berke'ye Esra Erol'dan Sert Yanıt
Rapaic'in Oğlu, Fenerbahçe'yle Anlaştı
Erdoğan'dan Haşdi Şabi Yorumu: Garip Bir Örgüt
Atlasglobal Ve Klm, Ortak Uçuş İçin Anlaşma İmzaladı
Mahkumların İdam Öncesi En Çok Kullandıkları Kelimeler İncelendi
İki Dev, Genç Yıldız İçin Karşı Karşıya Geldi
2018 Bütçesinde Toplam Harç Gelirleri Yüzde 27 Artacak
Abd'yi Karıştıran İddia: Melania Trump Dublör Mü Kullanıyor?
Kenan İmirzalıoğlu'nun Reddettiği Teklifi Kıvanç Tatlıtuğ Da Geri Çevirmiş
Altın Güne Düşüşle Başladı
Keremcem, Kendisinden 15 Yaş Küçük Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi
Küçükkaya'nın Bylock İftirasına Çok Sert Çıktı: Bizzat Takip Edeceğim
Abdullah Avcı'ya Basın Toplantısında İlginç Soru: Erdoğan Maçı İzleyecek Mi
Ampute Milli Takımı Eski Hocasına Verilen Maaş Geri İsteniyor
Avusturya Polisi, Havalimanındaki Türk Yolcuları Köpeklerle Aradı!
Barzani Ateşle Oynuyor! Kürtler, Kerkük'te Ayaklandı
Rıdvan Dilmen, Cenk Tosun'dan Ümidini Kesti: Daha Fazlasını Yapamaz

Mahkumların İdam Öncesi En Çok Kullandıkları Kelimeler İncelendi

MAHKUMLARIN İDAM ÖNCESİ EN ÇOK KULLANDIKLARI KELİMELER İNCELENDİ

ABD'de yapılan bir araştırmada, ölüm cezasına çarptırılmış mahkumların son sözleri incelenerek en fazla hangi kelimeleri kullandıkları tespit edildi.

Tarih : 19 Ekim 2017, 12:10
Puan Ver : Mahkumların İdam Öncesi En Çok Kullandıkları Kelimeler İncelendi(5/10)1

ABD'de halen 31 eyalette idam cezası uygulanıyor. Geçmişin aksine günümüzde, bu cezanın uygulanmasını gerektirecek tek suç, pratikte 'insan öldürme' olarak belirlenmiş durumda. Mahkumların, eğer arzu ederlerse infaz öncesinde son defa konuşma hakları var.

EN FAZLA SÖYLENEN: "AŞK"

ABD'de ilk defa yapılan bu çalışmada, idam mahkumlarının son sözleri incelenerek ve en çok kullandıkları kelimeler listelenmiş. Ölüm cezasına çarptırılmış 500 mahkum üzerinde yapılan araştırmada, infaz öncesinde yaptıkları son konuşmalarında en fazla aşk, sevgi vb. anlamlara gelen 'love' sözcüğünü kullandıkları belirlenmiş.

İKİNCİ OLARAK AİLE GELİYOR

İdam için sırası gelen mahkumlara verilen son söz hakkında en çok kullanılan ikinci kelime ise 'aile' olmuş. Bunu sırasıyla teşekkürler, üzgünüm, tanrı, umut, affetmek, İsa, barış, hayat kelimeleri takip ediyor. Pişmanlık kelimesine ise çok nadir rastlanıyor. Mahkumların son anlarında 'masumiyet' kelimesini de çok sık kullanmadıkları görülüyor. Gardiyan, güçlü, acı, ölüm, kalp, sevgili ve hazır olmak da diğer sık kullanılan kelimeler olarak göze çarpıyor.

Müslüman mahkumlar ise son sözlerinde 'Allah' kelimesini sıkça zikrediyor. Genel olarak, ölüme giden mahkumların son konuşmalarında dini vurgular ve pozitif kelimelerin biraz daha öne çıktığı görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mahkumların  İdam  Öncesi  En  Çok  Kullandıkları  Kelimeler  İncelendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER