ABD'de yapılan bir araştırmada, ölüm cezasına çarptırılmış mahkumların son sözleri incelenerek en fazla hangi kelimeleri kullandıkları tespit edildi.

ABD'de halen 31 eyalette idam cezası uygulanıyor. Geçmişin aksine günümüzde, bu cezanın uygulanmasını gerektirecek tek suç, pratikte 'insan öldürme' olarak belirlenmiş durumda. Mahkumların, eğer arzu ederlerse infaz öncesinde son defa konuşma hakları var.

EN FAZLA SÖYLENEN: "AŞK"

ABD'de ilk defa yapılan bu çalışmada, idam mahkumlarının son sözleri incelenerek ve en çok kullandıkları kelimeler listelenmiş. Ölüm cezasına çarptırılmış 500 mahkum üzerinde yapılan araştırmada, infaz öncesinde yaptıkları son konuşmalarında en fazla aşk, sevgi vb. anlamlara gelen 'love' sözcüğünü kullandıkları belirlenmiş.

İKİNCİ OLARAK AİLE GELİYOR

İdam için sırası gelen mahkumlara verilen son söz hakkında en çok kullanılan ikinci kelime ise 'aile' olmuş. Bunu sırasıyla teşekkürler, üzgünüm, tanrı, umut, affetmek, İsa, barış, hayat kelimeleri takip ediyor. Pişmanlık kelimesine ise çok nadir rastlanıyor. Mahkumların son anlarında 'masumiyet' kelimesini de çok sık kullanmadıkları görülüyor. Gardiyan, güçlü, acı, ölüm, kalp, sevgili ve hazır olmak da diğer sık kullanılan kelimeler olarak göze çarpıyor.

Müslüman mahkumlar ise son sözlerinde 'Allah' kelimesini sıkça zikrediyor. Genel olarak, ölüme giden mahkumların son konuşmalarında dini vurgular ve pozitif kelimelerin biraz daha öne çıktığı görülüyor.

Kaynak: haberinburada