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Mahkemeye gidip ben ölmedim dedi ama inandıramadı! Hayır yaşamıyorsun

MAHKEMEYE GİDİP BEN ÖLMEDİM DEDİ AMA İNANDIRAMADI! HAYIR YAŞAMIYORSUN

Romanya'da mahkeme, öldüğünü düşünen karısı tarafından alınan ölüm belgesinin iptali için mahkemeye başvuran adamın yaşamadığına hükmetti.

Tarih : 17 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : Mahkemeye Gidip Ben Ölmedim Dedi Ama İnandıramadı! Hayır Yaşamıyorsun(10/10)6

Romanya'da mahkeme, duruşmaya kanlı canlı gelmesine rağmen 63 yaşındaki Constantin Reliu'nun yaşamadığına hükmetti.

MAHKEME BAŞVURUSUNU REDDETTİ: SEN YAŞAMIYORSUN

Romanya'nın Barlad şehrinde görülen davada Reliu, mahkemeden ölüm belgesini iptal etmesini talep etti. Ancak mahkeme Reliu'nun 2003 yılında karısı tarafından alınan ölüm belgesine itiraz etmekte geç kaldığını gerekçe göstererek adamın talebini geri çevirdi.

KARISI EVLENEBİLMEK İÇİN EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

1992 yılında iş bulmak için Türkiye'ye gelen Reliu'nun en son olarak 1999 yılında Romanya'ya döndüğü kaydedildi. 1999'dan sonra ailesiyle bir daha bağlantı kurmayınca eşi Reliu'nun Marmara Depremi'nde hayatını kaybettiğini düşündü. Reliu'nun eşi de yeniden evlenebilmek için mahkemeye başvurarak eşinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Reliu ise bu yılın başında Türk yetkililer tarafından belgelerinin süresinin geçmesi gerekçesiyle sınır dışı edilince gerçeği öğrendi. Romanya'ya geri dönüp pasaportunu yenilemek isteyen Reliu'ya ülke sınırındaki göçmenlik ofisi yetkilileri tarafından öldüğü söylendi.

"RESMİ OLARAK ÖLÜYÜM"

Reliu, "Hayatta olmama rağmen resmi olarak ölüyüm. Ölü olduğum için de bir gelirim yok ve bir şey yapamıyorum" açıklamasında bulundu. Reliu, Türkiye'de küçük bir şirket kurduğunu o yüzden geri dönmek istediğini söylüyor ama yasal durumu çözülmeden bunun nasıl gerçekleşeceği bir muamma.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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