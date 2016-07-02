

Trendyol markasının sahibi DSM Grup ile karşılıklı davası bulunan Hadise davayı kaybetti. Ünlü şarkıcı, firmayla yaptığı anlaşma gereği 1 yıl süreyle benzer hiçbir markanın Reklam ve tanıtımına katılamayacak, kendisiyle ilgili diğer unsurların başkaları tarafından kullanılmasına izin vermeyecekti.







Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; kız kardeşi Derya Açıkgöz, Hadise'nin modacısı ve stilisti olduğu yönünde birçok medya kuruluşunda ve internette açıklamalarda bulundu. Şarkıcı da, kardeşinin hazırladığı ve derlediği rakip firmalara ait giysileri giyip sosyal medyada paylaşınca davalık oldu.







Mahkeme, sözleşmeye aykırı davranan Hadise'nin 250 bin euro (660 bin lira) cezai şart parasını en yüksek faiziyle şirkete ödemesine karar verdi.