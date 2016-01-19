

Mustafa Sarıgül'ün de kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Suver'den şikayetçi olduğu davaya, katılan sanıklar Mustafa Sarıgül ve Mustafa Suver katılmadı. Tarafları duruşmada avukatları temsil etti.







DURUŞMADA 2 TANIK DİNLENDİ







Mustafa Sarıgül'ün koruması Hüseyin Gürol ve teknik personeli Caner Dursun duruşmada "tanık" sıfatıyla dinlendi. Tanıklar, Mustafa Suver'in, Sarıgül'e hakaret ettiğini, Sarıgül'ün ise Mustafa Suver'e vurmadığını söyledi.







"MÜVEKKİLİM SARIGÜL'ÜN BERAATİNİ TALEP EDİYORUZ"







Mustafa Sarıgül'ün avukatı Onur Sancak önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, "Müvekkilimin atılı suçtan öncelikle beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz. Müvekkilim aleyhine işlenen suçtan ötürü ise şikayetimiz devam etmektedir. Karşı tarafın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Mustafa Suver'in avukatı Burcu Savaşkurt ise "Müvekkilimizin beratini, karşı tarafın ise cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.







"MUSTAFA SARIGÜL ATILI SUÇUNU TAHRİK ALTINDA İŞLEDİ"







Mahkeme, kısa aranın ardından davayı karara bağladı. Dosyada bulunan belge ve delillerin birlikte değerlendirildiğini belirten mahkeme, sanıklara atılı her iki suçun da yasal unsurlarıyla birlikte subuta erdiğini belirtti. Mustafa Sarıgül'ün ise atılı suçunu tahrik altında işlediğini vurguladı.







MUSTAFA SUVER 7 BİN TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI







Mahkeme, sanık Mustafa Suver'in, sanık Mustafa Sarıgül'e karşı üzerine atılı "hakaret" suçundan, günlüğü 20 TL'den olmak üzere toplam 7 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, Mustafa Suver'i 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.







MAHKEME HAKSIZ FİİL NEDENİYLE İNDİRİM UYGULADI







Mahkeme, Mustafa Sarıgül'ün de, Mustafa Suver'e karşı "Basit yaralama" suçundan önce 2 bin 400 TL adli para cezasına çarptırdı.



Eylemin "adı geçen katılan sanık Mustafa Suver'in kendisine küfür etmesi üzerine, haksız fiil kabul edilen bu eylemin üzerine meydana getirdiği hiddetin etkisi altında gerçekleştirdiğinin" anlaşıldığını belirten mahkeme, cezayı bin 200 TL'ye indirdi.







MAHKEME SARIGÜL'Ü BİN TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRDI







Mustafa Sarıgül'ün sabıkasız oluşu, duruşmada gözlemlenen iyi hali takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme heyeti, Mustafa Sarıgül'ü günlüğü 20 TL'den olmak üzere 50 gün karşılığı bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı erteledi. Sarıgül'ün ayrıca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasını kararlaştırdı. Sarıgül, 5 yıl içinde suç işlemezse dava ortadan kalkacak.