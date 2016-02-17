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MAHKEMEDEN MHP'YE 15 GÜN SÜRE


MAHKEMEDEN MHP'YE 15 GÜN SÜRE
Tarih : 17 Şubat 2016, 16:53
Puan Ver : Mahkemeden Mhp'ye 15 Gün Süre(10/10)12


MHP Genel Merkezi, olağanüstü kongre talebiyle Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde muhaliflerin açtığı dava kapsamında hazırlanacak cevap için talep ettiği süre kabul edildi.



MHP Disiplin Kurulu Üyesi ve Genel Merkez avukatı Yücel Bulut, mahkemeye başvurarak, kendilerinden istenen cevap yazısının verilen sürede yetiştirilemeyeceğini belirterek ek süre istedi. Mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na dayandıran Bulut'un talebini olumlu bularak 2 hafta ek süre verdi.



Daha önce 26 Şubat'a kadar süresi olan MHP Genel Merkezi'nin bu gelişmenin ardından cevap yazısını, mahkemeye en geç 11 Mart Cuma günü teslim etmesi gerekiyor.








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