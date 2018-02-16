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Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel özel uçakla Almanya'ya gitti.
KONSOLOSLUK ÖZEL UÇAK AYARLADI
Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi. Silivri Cezaevinde işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılan Deniz Yücel, konsolosluk tarafından tahsis edilen araçla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanına geldi.
ALMANYA'YA DÖNDÜ
Genel Havacılık Terminalinin bulunduğu alan gelen Yücel, araçla apron kısmına geçti. Burada Konsolosluk görevlilerinin karşıladığı Yücel, saat 21.00 sıralarında özel uçakla Almanya'ya döndü.
Kaynak: haberinburada
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