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Mahkemeden ilginç karar! 7 aylık bebeğini sadece karakolda görebiliyor

MAHKEMEDEN İLGİNÇ KARAR! 7 AYLIK BEBEĞİNİ SADECE KARAKOLDA GÖREBİLİYOR

Çekişmeli devam eden boşanma davasında aile mahkemesi ilginç bir karara imza attı. Hem konut dokunulmazlığı olan hem de velayeti kaybeden baba, 7 aylık bebeğini sadece karakolda görebiliyor.

Tarih : 28 Şubat 2018, 10:10
Puan Ver : Mahkemeden İlginç Karar! 7 Aylık Bebeğini Sadece Karakolda Görebiliyor(8/10)4

Ünlü bir şirketin Yatırımcı İlişkiler Danışmanlığını yürüten Özge K., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıllık eşi İlker K.'dan boşanmak istediğini belirterek aile mahkemesine başvurdu. 7 aylık oğullarının velayeti konusunda anlaşma sağlanamadığı için çekişmeli devam eden boşanma davasında İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi ilginç bir karara imza attı.

HEM KONUT DOKUNULMAZLIĞI HEM VELAYET

Boşanma davasının ilk duruşmasında boşanmak istediği eşi hakkında konut dokunulmazlığı kararı çıkartan Özge K.'ya mahkeme 7 aylık bebeğinin de velayetini verdi. Babaya da çocuğunu ayın 1. ve 3. haftasında 2 saat görme izni verildi. Konut dokunulmazlığı olduğu için de baba İlker K.'ya ayrılmak üzere olduğu eşi, hafta sonları çocuğunu göstermeyince baba, avukatı Tuyan Çağlar aracılığıyla velayet konusunun yeniden değerlendirilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme aldığı ara kararla, babanın, oğlunu sadece annenin ikamet ettiği yere yakın Göztepe Polis Merkezi'nde görmesine karar verdi. Baba ve oğlun ilk görüşmesi de polis merkezinde gerçekleşti.

YARGITAY İÇTİHATLARINA AYKIRI

Kararı şaşkınlıkla karşılayan baba İlker K.'nın avukatı ise bu karara itiraz etti. 7 aylık bebekle babasının polis karakolunda görüşebileceğine dair alınan ara kararın kaldırılmasını isteyen avukat Tuyan Çağlar, kararın Yargıtay içtihatlarına aykırı olduğunu belirtti. Avukat dilekçesinde, "Çocuk ile babanın kişisel ilişki tesisinin karakol gibi hijyen olmayan, hırsızın, tinercinin katilin ve yankesicinin cirit attığı bir ortama 7 aylık bir bebeğin götürülmesi hem çocuk açısından hem de saygın bir işadamı olan müvekkilim açısından kabul edilemez.

KARAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

İletişim güçlüğü olan bir yerde ağır hava şartları göz önüne alınarak; tarafların konutları arasındaki mesafe tespiti ile, babalık duygusunu tatmin edecek şekilde en az 8 saat olarak görüşmenin müvekkilin konutunda sağlanması için gerekli raporların alınması ve ara kararın bu rapora göre tanzim edilmesine dair yeniden karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Kaynak: Vatan

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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