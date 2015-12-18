MAHKEME SEDAT PEKER HAKKINDA KARAR VERDİ
Eski savcı Zekeriya Öz, kendisine Twitter üzerinden hakaret ettiği gerekçesi ile Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu bu sabah sonuçlandı. Mahkeme Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı verdi.
Eski savcı Zekeriya Öz, kendisine Twitter üzerinden hakaret ettiği gerekçesi ile Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu bu sabah sonuçlandı. Mahkeme Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı verdi.
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