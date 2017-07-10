MAHKEME SALONUNA KADAR SIRITA SIRITA GELDİLER
Zonguldak'taki FETÖ davasında Eski Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak ile aralarında polis ve sağlıkçıların da bulunduğu sanıklar, mahkeme salonuna gülerek girdiler.
Zonguldak Eski Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak ile aralarında polis ve sağlıkçıların da bulunduğu sanıklar "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Sanıkların mahkeme salonuna getirilirken gülmeleri dikkat çekti.Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesinde tutuklu sanıklar cezaevi araçlarıyla Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Sanıklar, haklarındaki "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Silahlı terör örgütünü yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Terörizminin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.
51 SAYFALIK İDDİANAME
51 sayfalık iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesi üzerine yargılama süreci başlamış oldu. İddianamede 15 Temmuz 2016 günü yaşanan başarısız darbe girişimi gecesi Kilimli Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Soner Durgun'un verdiği talimatlara dikkat çekildi. İddianamede ayrıca 15/06/2016 tarihinde örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde emir veren konumunda bulunan "abi" sıfatı kullanan örgüt yöneticilerinden Tango ismi ile kamufle ettikleri kriptolu mesajlaşma programı üzerinden saat 22: 39-22: 40-22: 44 ve 22: 45'de emniyet teşkilatı mensubu FETÖ/PDY üyelerine, "Askere direnmesin arkadaşlar. Direnenlerin direncini kırsınlar. Duran vebaldedir. Herkese duyurun" şeklinde talimat verdiği yer aldı.
ZONGULDAK'A BALIK AVLAMAYA GELMİŞ
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü görevinin ardından emekli edilen Metin Seyfi Sazak'ın 14 Temmuz 2016 tarihinde Zonguldak'a geldikten sonra bir otelde kayıt yaptırmaksızın konakladığı ortaya çıktı. 16 Temmuz 2016 tarihinde ise sabah erken saatlerde balık tuttuktan sonra Zonguldak'tan ayrılması üzerine soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullandığı kaydı olan Sadettin T. ile buluştukları iddianamede yer aldı. İddianamede Metin Seyfi Sazak'ın darbe girişiminden bir gün öncesinde Zonguldak'a gelerek Sadettin Tosbatlıoğlu ile buluşmalarının dikkat çekici olduğu belirtildi. Ancak suçlamaları kabul etmeyen Sazak Zonguldak'a gelmesinde özel bir amacının bulunmadığını belirtti.
ZONGULDAK'TA GÖREV YAPTI
2010- 2014 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapan Metin Seyfi Sazak'ın darbe girişiminden bir gün önce Zonguldak'a geldiği ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda sıkı yönetim valisi olacağı iddia edilmişti. Üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen sanıklar bugün hakim karşısına çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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