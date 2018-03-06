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Mahkeme salonu buz kesti: Siyah külot ve sütyen gönderdi

MAHKEME SALONU BUZ KESTİ: SİYAH KÜLOT VE SÜTYEN GÖNDERDİ

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla Edvina Sponza'ya açtığı tazminat davasında tanıkların ifadeleri mahkeme salonunu buz kesti.

Tarih : 06 Mart 2018, 14:20
Puan Ver : Mahkeme Salonu Buz Kesti: Siyah Külot Ve Sütyen Gönderdi(5/10)1

Eski manken Demet Şener'in, geçtiğimiz ocak ayında boşandığı İbrahim Kutluay ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla sosyetik güzel Edvina Sponza'ya açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasında adeta yer yerinden oynadı.

DEMET ŞENER'İN TANIKLARI KONUŞTU

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre; Demet Şener'in tanıkları, İbrahim Kutluay ile olan evliliğin nasıl bittiğini anlattığında mahkeme salonu buz kesti.

"SİYAH KÜLOT VE SÜTYEN GÖNDERDİ"

Tanık olarak dinlenen Demet Şener'in spor hocası, Edvina Sponza'nın eski mankenin evine bir zarf içerisinde siyah bir külot ve sütyen gönderdiğini belirterek, "Çıkan nottta 'Yalancı eşin bunu bana Ankara'daki bir otelde verdi. Yalancı kocana verirsin bunu, alsın başkasına versin' yazıyordu" dedi.

"İBRAHİM, TELEFONDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYİ SEVER"

Spor hocası, Edvina Sponza'nın, Demet Şener ile ağabeyinin telefonuna çıplak fotoğraflarını gönderdiğini dile getirdi ve mesajda "İbrahim telefonda cinsel ilişkiye girmeyi sever" yazdığını gördüğünü söyledi.

AĞABEYİ DE KONUŞTU

Demet Şener'in ağabeyi Enis Şener, "Edvina bana İbrahim ile evlenip çocuk yapacaklarını, doğan çocuğa da 'Kiraz' adını vereceklerini mesajla yazdı. İbrahim'in hediyesi bir tablo, 2 yüzük ve el yazısıyla yazdığı itiraf mektubunu bana verdi" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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