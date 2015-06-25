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mahkeme o cezayı iptal etti!

MAHKEME O CEZAYI İPTAL ETTİ!

Kastamonu'da rahatsızlanan eşini acil olarak hastaneye götürürken otomobiliyle radara yakalanan ve 391 TL para cezası kesilen sürücünün mahkemeye yaptığı itirazın ardından, ceza iptal edildi.

Tarih : 25 Haziran 2015, 13:29
Puan Ver : Mahkeme O Cezayı İptal Etti!(5/10)6


“69 KİLOMETRELİK HIZA, 391 TL CEZA KESİLDİ”



İtiraz dilekçesiyle birlikte Kastamonu Sulh Ceza Mahkemesi'ne dava açtıklarını aktaran Fatih Canbaz, şöyle konuştu: “Sonuç itibariyle epikriz sonuçları ve itiraz dilekçesi neticesinde, ayrıca itiraz dilekçesinde emsal teşkil ettiğini düşündüğüm ve internetten indirdiğim birkaç haberi de dosyanın içerisine ekledim. Mart ayında açılan dava, yaklaşık 2 aylık gibi kısa bir süre içerisinde dava sonuçlandı” Fatih Canbaz, şöyle devam etti: “50 kilometrelik bir hız ile en son radar sonuçlarından baktığımızda 69 kilometre ile radara girmiş ve 391 TL ceza yazılmış. Şu anda 391 TL ödemekten kurtulmuş olduk. Bu da bizim için güzel bir şey. Hakkını aramayan insan, hakkı ile beraber diğer vasıflarını da yitirir diye düşünüyorum. Hakkımızı aradık ve adalet de tecelli etti, bu yüzden mutluyuz.”








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