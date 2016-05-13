

Ankara 2. İcra Hakimliği, Ankara 25. İcra Mahkemesi'nin MHP'de olağanüstüsü kurultay yapılmasının engellenmesi kararına yapılan itirazı kabul etti.







Muhalifler bu kararın çıkması durumunda pazar günü kurultayı gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Ankara 25. İcra Mahkemesi, 15 Mayıs'ta kurultayın yapılmaması için valilikten gerekli önlemlerin alınmasını istemişti. İtirazın yapıldığı Ankara 2. İcra Hakimliği ise muhaliflerin itirazını yerinde buldu.







Ankara 2. İcra Hakimliği'nin kararını değerlendiren Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan, engellerin kalktığını ifade ederek, 15 Mayıs Pazar günü kurultayı yapacaklarını açıkladı.



