O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

MAHKEME MHP'Lİ MUHALİFLERİN İTİRAZINI KABUL ETTİ


MAHKEME MHP'Lİ MUHALİFLERİN İTİRAZINI KABUL ETTİ
Tarih : 13 Mayıs 2016, 17:25
Puan Ver : Mahkeme Mhp'li Muhaliflerin İtirazını Kabul Etti(9/10)7


Ankara 2. İcra Hakimliği, Ankara 25. İcra Mahkemesi'nin MHP'de olağanüstüsü kurultay yapılmasının engellenmesi kararına yapılan itirazı kabul etti.



Muhalifler bu kararın çıkması durumunda pazar günü kurultayı gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Ankara 25. İcra Mahkemesi, 15 Mayıs'ta kurultayın yapılmaması için valilikten gerekli önlemlerin alınmasını istemişti. İtirazın yapıldığı Ankara 2. İcra Hakimliği ise muhaliflerin itirazını yerinde buldu.



Ankara 2. İcra Hakimliği'nin kararını değerlendiren Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan, engellerin kalktığını ifade ederek, 15 Mayıs Pazar günü kurultayı yapacaklarını açıkladı.

 








Etiketler: Mahkeme  Mhp  Li  Muhaliflerin  İtirazını  Kabul  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER