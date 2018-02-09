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Mahkeme Kararı Verdi! Ünlü Oryantal Tanyeli'nin Oğlu, Kocasından Değilmiş

MAHKEME KARARI VERDİ! ÜNLÜ ORYANTAL TANYELİ'NİN OĞLU, KOCASINDAN DEĞİLMİŞ

Ünlü dansöz Tanyeli'nin eski eşi ile 8 yıl süren babalık davası sonuçlandı. Mahkeme, Tanyeli'nin oğlunun eşinden olmadığına karar vererek ünlü dansöze şok yaşattı.

Tarih : 09 Şubat 2018, 08:40
Puan Ver : Mahkeme Kararı Verdi! Ünlü Oryantal Tanyeli'nin Oğlu, Kocasından Değilmiş(10/10)6

Ünlü dansöz Tanyeli ile eski eşi Yusuf Uğur Sadıkoğlu arasında 8 yıldır süren 'babalık davası' sonuçlandı. Mahkeme Tanyeli'nin oğlu Taylan'ın Yusuf Sadıkoğlu'ndan olmadığına karar verdi.

ESKİ EŞİN İDDİASI DOĞRU ÇIKTI

Kuyumcu Yusuf Uğur Sadıkoğlu, 1990 yılında 5 yaşındayken nüfusuna kaydettirdiği Taylan Sadıkoğlu'nun (33) öz oğlu olmadığını iddia etmişti. 2010 yılında mahkemeye başvurarak, "Tanyeli beni kandırdı. Taylan benim çocuğum değil. DNA testi yapılmasını istiyorum" diye dava açmıştı. Tanyeli ise eski eşinin reklam amacıyla yalan söylediğini öne sürerek, "Çocuğun ondan olduğunu çok iyi biliyor" demişti. Aradan 10 yıl geçti ve 'tanımanın iptali' davasında karar çıktı. Mahkeme, Taylan'ın babasının Yusuf Uğur Sadıkoğlu olmadığının tespiti ile soybağının reddine karar verdi.

TANYELİ BİR RÖPORTAJDA "ÇOCUK ONDAN" DEMİŞTİ

Tanyeli bir röportajında şunları söylemişti: "O, 14 yaşında hayatımı mahvetti. Anne olduğumda vücudum bile gelişmemişti. Biz 6 yıl bilfiil beraber yaşadık. Rüştümü ispatlayınca da evlendik. Hiç mi utanmıyor? Yıllar sonra kendi oğluna böyle bir dava açabiliyor? Taylan onun öz oğlu yahu!"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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