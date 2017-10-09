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Mahkeme Kararı Bozdu! Enis Berberoğlu, MİT TIR'ları Davasında Yeniden Yargılanacak

MAHKEME KARARI BOZDU! ENİS BERBEROĞLU, MİT TIR'LARI DAVASINDA YENİDEN YARGILANACAK

MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun cezası, Bölge İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. Berberoğlu yeniden yargılanacak.

Tarih : 09 Ekim 2017, 17:00
Puan Ver : Mahkeme Kararı Bozdu! Enis Berberoğlu, Mit Tır'ları Davasında Yeniden Yargılanacak(5/10)1

Bölge İstinaf Mahkemesi Enis Berberoğlu hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu. Berberoğlu yeniden yargılanacak. Dosya, yeniden incelenmek üzere 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Berberoğlu'nun tutukluluk hali devam edecek.

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili ve eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR'larının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davaya ilişkin, Berberoğlu'nun avukatlarınca yapılan istinaf başvurusunun incelemesini tamamladı.

HÜKMÜN BOZULMASINA KARAR VERİLDİ

Daire, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Berberoğlu'na verilen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına ilişkin hükmün bozulmasına karar verdi.

BERBEROĞLU'NUN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Dava dosyasının yeniden incelenmek ve hüküm verilmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderen daire, kaçma şüphesinin bulunması, mevcut delil durumu ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gerekçeleriyle Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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