HDP'nin 16 Nisan referandumu için hazırladığı 'Bejin Na' 'Hayır Deyin' isimli şarkısı Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklandı.



Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından referandum çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlatılan ve partinin internet sitesinde bulunan propaganda materyallerinden, Kürtçe "Bejin Na" (Hayır Deyin) isimli şarkının sözlerinde "Hayır Hayır tek bayrağa, Hayır Hayır tek millete, Hayır tek dile Hayır" ifadelerinin geçtiğine dikkat çekildi.











kaynak:sabah