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mahkeme çıkışı ortalık karıştı!

MAHKEME ÇIKIŞI ORTALIK KARIŞTI!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami avlusunda işlenen cinayetin zanlısının yargılanmasına başlandı. İlk duruşma sonrasında maktul yakınları, cezaevi aracına bindirildiği sırada şahsa saldırdı. Jandarma ve Emniyet ekipleri öfkeli kalabalığı güçlükle yatıştırdı.

Tarih : 10 Haziran 2016, 14:11
Puan Ver : Mahkeme Çıkışı Ortalık Karıştı!(10/10)12


16 Nisan 2016 tarihinde Malazgirt Camii avlusunda meydana gelen olayda, Dilaver E, iddiaya göre cami avlusunda bulunan tuvaletlerin kapalı olmasına sinirlendi. Dilaver E., Sabah namazı için camiye gelen 46 yaşındaki Esfendiyar Girgin'e tuvaletlerin neden kapalı olduğunu sordu. Girgin, "İçerde tadilat var. Ondan kapalıdır" demesi üzerine sinirlenen şahıs, etrafa ve Girgin'e küfürler savurmaya başladı. Bunun üzerine iki şahıs arasında tartışma çıktı. Dilaver E., üzerinden çıkardığı bıçakla evli ve 12 çocuk babası olan Esfendiyar Girgin´i kalbinden iki kez bıçakladı. Esfendiyar Girgin, Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Esfendiyar Girgin'in ölümüne neden olan sanık Dilaver E.'nin İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.








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