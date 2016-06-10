

16 Nisan 2016 tarihinde Malazgirt Camii avlusunda meydana gelen olayda, Dilaver E, iddiaya göre cami avlusunda bulunan tuvaletlerin kapalı olmasına sinirlendi. Dilaver E., Sabah namazı için camiye gelen 46 yaşındaki Esfendiyar Girgin'e tuvaletlerin neden kapalı olduğunu sordu. Girgin, "İçerde tadilat var. Ondan kapalıdır" demesi üzerine sinirlenen şahıs, etrafa ve Girgin'e küfürler savurmaya başladı. Bunun üzerine iki şahıs arasında tartışma çıktı. Dilaver E., üzerinden çıkardığı bıçakla evli ve 12 çocuk babası olan Esfendiyar Girgin´i kalbinden iki kez bıçakladı. Esfendiyar Girgin, Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Esfendiyar Girgin'in ölümüne neden olan sanık Dilaver E.'nin İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.