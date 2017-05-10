Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

mahkeme, booking`in itirazını reddetti

MAHKEME, BOOKİNG`İN İTİRAZINI REDDETTİ

Türkiye`deki faaliyetleri askıya alınan booking.com ve otelcilerin, karara yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Booking için Türkiye operasyonlarına uygulanan engel bir sonraki duruşmaya kadar devam edecek.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 16:02
Puan Ver : Mahkeme, Booking`in İtirazını Reddetti(6/10)3


Booking.com'un, Türkiye'deki faaliyetlerin durdurulmasına yönelik karar sonrası yaptığı itiraz reddedildi. Online rezervasyon portalının Türkiye operasyonlarına uygunanan tedbir kararı bir sonraki duruşmaya kadar devam edecek.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla daha önce açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti.



Karara başta Booking olmak üzere aralarında Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) gibi birliklerinde bulunduğu çok sayıda taraf itiraz etti.



İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde bugün görülen davada mahkeme, Booking.com ve TÜROB tarafından yapılan itirazı değerlendirdi. İlk itiraz duruşmasında mahkeme, tedbir kararının devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma iki hafta sonra.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Mahkeme  Booking`in  İtirazını  Reddetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER