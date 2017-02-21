MAHKEME BİNASINA BOMBALI SALDIRI: 5 ÖLÜ 20 YARALI
Pakistan'da mahkeme binasına girmek isteyen saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Pakistan'da mahkeme binasına girmek isteyen saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Saldırganlardan biri üzerindeki bombayı patlatırken, iki saldırgan mahkeme binasına girmeyi başardı. Art arda patlayan bombalarda 5 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Pakistan'ın kuzey batısındaki Hayber-Pahtunhva Eyaleti'nin Çarseda kasabasında yerel mahkeme binası önünde arka arkaya patlayan bombalarda beş kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor.
kaynak:sabah
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