

Pakistan'da mahkeme binasına girmek isteyen saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Saldırganlardan biri üzerindeki bombayı patlatırken, iki saldırgan mahkeme binasına girmeyi başardı. Art arda patlayan bombalarda 5 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.







Pakistan'ın kuzey batısındaki Hayber-Pahtunhva Eyaleti'nin Çarseda kasabasında yerel mahkeme binası önünde arka arkaya patlayan bombalarda beş kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor.







kaynak:sabah