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mahkeme binasına bombalı saldırı: 5 ölü 20 yaralı

MAHKEME BİNASINA BOMBALI SALDIRI: 5 ÖLÜ 20 YARALI

Pakistan'da mahkeme binasına girmek isteyen saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Tarih : 21 Şubat 2017, 12:22
Puan Ver : Mahkeme Binasına Bombalı Saldırı: 5 Ölü 20 Yaralı(5/10)3


Pakistan'da mahkeme binasına girmek isteyen saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Saldırganlardan biri üzerindeki bombayı patlatırken, iki saldırgan mahkeme binasına girmeyi başardı. Art arda patlayan bombalarda 5 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.



Pakistan'ın kuzey batısındaki Hayber-Pahtunhva Eyaleti'nin Çarseda kasabasında yerel mahkeme binası önünde arka arkaya patlayan bombalarda beş kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor.



 



kaynak:sabah








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