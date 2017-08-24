15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast hazırlığındaki darbecilerin yargılandığı davada savunmadan ziyade siyasi söylemlerde bulunan eski astsubay İlyas Yaşar'a tepki gösteren mahkeme başkanı, "Kimse seni vatan nöbetinde yakalamadı, kaçarken yakalandın, sen bunları anlat..." dedi.

DAVAYLA ALAKASIZ KÖŞE YAZILARINI OKUDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması sürüyor. Duruşma sırasında MAK (Muharebe Arama Kurtarma) timindeki astsubay İlyas Yaşar kendini savunmaktan çok siyasi içerikli söylemlerde bulunup, davayla ilgisi olmayan köşe yazılarını okuyunca Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ duruma müdahale etti.

"ARAZİDE KAÇARKEN YAKALANDIN"

Baştoğ defalarca "Savunmasının dışına çıkmaması" konusunda uyarmak zorunda kaldığı darbeci sanık İlyas Yaşar'a Tokat gibi yanıt verdi: "Kimse gelip seni kışlanda yakalamadı, arazide kaçarken yakalandın. Kimse seni Vatan nöbeti beklerken yakalamadı, sen bunları anlat. Savunmanda akşama kadar köşe yazıları okuyarak süreyi geçirmeye çalışma. Savunmanın dışına çıkıyorsun, ithamlarda bulunuyorsun, algı oluşturmaya çalışıyorsun." Mahkeme heyeti, daha önce "hero" yazılı tişörtle duruşmaya gelen sanıklardan eski astsubay Gökhan Güçlü'nün, "reddi hâkim" talebini de reddetti. Darbeci hain Gökhan Güçlü'nün "Duruşmalar geç saatlere kadar sürdüğü için yargılama sağlıklı bir ortamda yapılamıyor, uyuyorsunuz" iddiası üzerine Baştoğ, "Ben uyumuyorum sizler uyuyorsunuz, kayıtlarımızda mevcut. Sürekli duruşma yapmak bizleri de yoruyor ama duruşmanın sağlıklı ilerlemediği doğru değil. Savunmaları dikkatle dinliyoruz" dedi.

"BURASI ŞOV SALONU DEĞİL"

Baştoğ, bazı sanıkların savunma yapmak yerine farklı konularda konuşup, mahkemeyi oyaladığını ve duruşmaya katılan şehit yakınlarını tahrik etmeye çalıştığını belirterek, "Dünkü oturumda defalarca yaptığımız uyarılara rağmen şov yapmaya ve başkalarına saldırmaya çalışan iki sanığın savunmasını sonlandırmak zorunda kaldık. Savunma kapsamı dışına çıkılmasın. Burası duruşma salonu, şov ve gösteri salonu değil. Kimsenin savunmasını kısıtlamıyoruz ama savunma sınırlarının dışına çıkılmasına müsaade edemeyiz. Savunma hakkı, başka insanlara saldırma, hakaret etme hakkı vermez" ifadelerini kullandı.

O DELİKTE BÖYLE YAKALANDILAR

Sanık Yaşar ve Güçlü, beraberindeki FETÖ'cü ihanet timi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Muğla Marmaris'e gitmişti. İhanet timi, 15 Temmuz'dan 10 gün sonra bölgedeki menfezde, böyle yakalanmıştı.

Kaynak: haberinburada