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MAHÇUPYAN: ŞU ANKİ DURUMDA HDP VE ÖCALAN MUHATAP ALINMAYACAK


MAHÇUPYAN: ŞU ANKİ DURUMDA HDP VE ÖCALAN MUHATAP ALINMAYACAK
Tarih : 02 Kasım 2015, 10:23
Puan Ver : Mahçupyan: Şu Anki Durumda Hdp Ve Öcalan Muhatap Alınmayacak(6/10)4


Al Jazeera Türk'e konuşan Mahçupyan, Ak Parti'nin tek başına iktidarı kazandığı 1 Kasım seçim sonuçlarının çözüm sürecini nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Mahçupyan, “PKK konusunda bir geri adım olacağını hiç sanmıyorum. Gördüğüm kadarıyla silahlı çatışma ve Suriye'deki olay devam ettiği sürece hükümet de PKK'ya karşı şu anki tavrını, çatışmacı tavrını devam ettirecek. PYD'ye karşı da devam ettirecek. Öte yandan yurt içinde de HDP'nin muhatap alınma ihtimalinin çok düşük hale geldiğini görüyorum” dedi.



Mahçupyan, “Kürtlerin beklediği reformların yapılıp yapılmayacağı. Ak parti'nin şu anda ajandası olmak durumunda. Bununla ilgili hızlı bir şekilde bir şeyleri söylemek durumundalar,” ifadelerini kullandı.



Mahçupyan, “Öcalan faktörü ne olur?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Şu andaki durumda bence dış politikada bir istikrar gelene kadar ne Öcalan'ın, ne de HDP'nin bir rolü olabilir.”








Etiketler: Mahçupyan  Şu  Anki  Durumda  Hdp  Ve  Öcalan  Muhatap  Alınmayacak    haber

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