

5 kişiyi taşıyan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra başkent Tokyo'da evlerin üzerine düştü. Kazada, uçakta bulunan iki kişi ile, uçağın üzerine düştüğü evlerinden birinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.











İtfaiye ve yardım ekipleri, enkazdan üç kişiyi sağ çıkardı. Yaralı 5 kişiyse tedavi altına alındı.Uçağın üzerine düştüğü evler ve araçlar alev alırken, yakınlardaki binalar da zarar gördü. Uçağın düşüş nedeni henüz belirlenebilmiş değil.