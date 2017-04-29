

Mahalleye dadanan hırsızlar, çevre sakinlerini ve esnafı canından bezdirdi







ANKARA - Başkent'te bir mahalleye danan hırsızlık şebekesi, girmedik dükkan, çalmadık malzeme bırakmadı. Dondurmadan ete, mazottan paraya birçok hırsızlığa karışan maskeli zanlılar, mahalleliyi canından bezdirdi.



Başkent'te bir mahalleye dadanan hırsızlık şebekesi, mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Son olarak bir sitenin otoparkında park halindeki Hakan Koç'a ait tırı hedef alan hırsızlık zanlıları, gece saatlerinde beyaz bir otomobille tırın yanına yanaştı. Tırın deposunu delen hırsızlar, yanlarında getirdikleri bidonlara doldurdukları yaklaşık 150 litrelik mazotu alarak kayıplara karıştı.



Aynı mahallede yan yana bulunan bakkal, kasap ve kuruyemişçiye farklı zamanlarda giren hırsızlık şebekesi; para, dondurma ve et hırsızlığı gibi birçok olaya karıştı. Defalarca hırsızlık olayıyla karşı karşıya kalan mahalle sakinleri ve esnaf, şikayetlerini güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte emniyet birimlerine iletmelerine rağmen hiçbirinden sonuç alamamaktan dert yandı.







kaynak:haberler