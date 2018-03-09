Hastalarla İlişkiye Giren İki Hemşire Tutuklandı
Netflix İle Görüşmeler Tamam, Obama Çiftinin Programı Yolda
Cengiz Ünderli Roma, Evinde Çok Farklı
Ahmet Şık Cezaevinden Çıktı! İşte İlk Görüntüler
Avrupa'da Daçka Fırtınası! Yarı Finale Çıktılar
Şeyma Subaşı Kuğu Gibi Süzüldü, Gören Gözler Kamaştı
İşte Ümit Özat'a Göre Şampiyonluğun En Büyük Adayı
Abdullah Avcı'dan Ağır Yenilgi Sonrası İlk Sözler: Bize Hiç Yakışmadı
Son Dakika! Abd'de Silahlı Saldırı! Rehineler Var, Operasyon Sürüyor
Fenerbahçe Doğuş'tan Büyük Başarı! Play-Off'u Garantiledi
Önce Ergenekon Sonra Cumhuriyet! İşte 834 Günü Hapiste Geçen Ahmet Şık'ın Hikayesi
Akit Tv'nin Olay Sunucusunun Sicili Kabarık! Ağzına Geleni Söylemiş
Mal Paylaşımı İçin Kardeşi Ve Yeğenlerine Kurşun Yağdırdı
Ahmet Şık Ve Murat Sabuncu Tahliye Edildi
Türkiye, Münbiç Konusunda Abd İle Anlaşmaya Vardı
Başakşehir, Alanya'da Fena Dağıldı! Tam 5 Gol, 2 Kırmızı Kart
Beşiktaş Maçı Öncesi Başakşehir'e Büyük Darbe! 2 Yıldız Cezalı
Türkiye'de Bir İlk! Erciyes Dağı'nda Kayaklı Defeli
Teröristlerin Planı Boşa Çıkacak! Köprüler Afrin Yolunda
'mahalleme Hizmet Gelmiyor' Diyen Muhtar İntihar Etti

'Mahalleme hizmet gelmiyor' diyen muhtar intihar etti

'MAHALLEME HİZMET GELMİYOR' DİYEN MUHTAR İNTİHAR ETTİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken'in mahallesine hizmet getirmediği iddiasıyla bunalıma girip bir kutu hap içerek intihara teşebbüs etti.

Tarih : 09 Mart 2018, 21:50
Puan Ver : 'mahalleme Hizmet Gelmiyor' Diyen Muhtar İntihar Etti(7/10)3

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, Kandıra İlçe Belediye Başkanı Ünal Köken'in mahallesine hizmet getirmediği iddiasıyla bunalıma girip bir kutu hap içerek intihara teşebbüs etti.

BUNALIMA GİRDİ

Kandıra Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, yaklaşık 3.5 yıl önce Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ile görüşüp köy camiinin çevresinin düzenlenmesini talep etti. İddiaya göre; aradan zaman geçmesine rağmen bir sonuca ulaşamayan muhtar, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını çözmek için zaman zaman belediye başkanını telefonla aradı. Belediye tarafından mahallelerinde yapılması gereken işler aksadığı gerekçesiyle muhtar Mehmet Birol; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'na mektup yazarak mahallelerindeki hizmetin aksadığını belirtti. Bu durumun üzerine belediye başkanının telefonlarına çıkmadığını ve mahallelerinde yapılacak işleri ertelediğini iddia eden muhtar bir hafta önce girdiği bunalım sonucu hap içerek yaşamına son vermek istedi.

"BENİ BU HALE GETİRENLER UTANSIN"

Baygın halde bulunan muhtar Kocaeli Devlet Hastanesi'nde midesi yıkanıp iki gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Hastanede tedavi gördüğü sırada çekildiği fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşan muhtar "Beni bu hale getirenler utansınlar. Beni bu hale getiren Kandıra Belediye Başkanı ve yönetimidir. Ben kötüyüm. Yetkililer Kandıra muhtarlarını toplasın ve dertlerini dinlesin. Benim bir tek derdimvar. Mahalleme hizmet, birileri gibi kendime menfaat değil. Bunu herkes bilsin." şeklinde paylaşımda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Mahalleme  Hizmet  Gelmiyor    Diyen  Muhtar  İntihar  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER