Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, Kandıra İlçe Belediye Başkanı Ünal Köken'in mahallesine hizmet getirmediği iddiasıyla bunalıma girip bir kutu hap içerek intihara teşebbüs etti.

BUNALIMA GİRDİ

Kandıra Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, yaklaşık 3.5 yıl önce Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ile görüşüp köy camiinin çevresinin düzenlenmesini talep etti. İddiaya göre; aradan zaman geçmesine rağmen bir sonuca ulaşamayan muhtar, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını çözmek için zaman zaman belediye başkanını telefonla aradı. Belediye tarafından mahallelerinde yapılması gereken işler aksadığı gerekçesiyle muhtar Mehmet Birol; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'na mektup yazarak mahallelerindeki hizmetin aksadığını belirtti. Bu durumun üzerine belediye başkanının telefonlarına çıkmadığını ve mahallelerinde yapılacak işleri ertelediğini iddia eden muhtar bir hafta önce girdiği bunalım sonucu hap içerek yaşamına son vermek istedi.

"BENİ BU HALE GETİRENLER UTANSIN"

Baygın halde bulunan muhtar Kocaeli Devlet Hastanesi'nde midesi yıkanıp iki gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Hastanede tedavi gördüğü sırada çekildiği fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşan muhtar "Beni bu hale getirenler utansınlar. Beni bu hale getiren Kandıra Belediye Başkanı ve yönetimidir. Ben kötüyüm. Yetkililer Kandıra muhtarlarını toplasın ve dertlerini dinlesin. Benim bir tek derdimvar. Mahalleme hizmet, birileri gibi kendime menfaat değil. Bunu herkes bilsin." şeklinde paylaşımda bulundu.

Kaynak: haberinburada