İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Mahalleli personelleri rehin aldı, devreye polis girdi

MAHALLELİ PERSONELLERİ REHİN ALDI, DEVREYE POLİS GİRDİ

Şanlıurfa'da elektirik kesintilerine tepki gösteren mahalleli, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne ait bakım-onarım aracıyla, 2 personeli rehin aldı. Bir süre sonra çalışanları serbest bıraktı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 10:50
Puan Ver : Mahalleli Personelleri Rehin Aldı, Devreye Polis Girdi(8/10)4

Şanlıurfa'da elektirik kesintilerine tepki gösteren bir grup mahalle sakini, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) ait bakım-onarım aracıyla 2 personeli rehin aldı. Polisin 1 saat konuşup ikna ettiği mahalle sakinleri, çalışanları serbest bıraktı.

BİR GRUP MAHALLELİ DEDAŞ EKİBİNİN BAKIM-ONARIM ARACI VE 2 PERSONELI REHİN ALDI

Bağlarbaşı Mahallesinde sık sık yaşanan elektrik kesintisi yüzünden elektronik malzemelerinin zarar gördüğünü ileri süren yaklaşık 40 kişilik bir grup, trafo arızasını onarmaya gelen DEDAŞ ekibinin bakım-onarım aracı ile 2 personeli rehin aldı.

BÖLGEYE ZIRHLI POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaşanan olay üzerine bölgeye zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Elektirik sorunu çözülmeden DEDAŞ ekiplerini bırakmayacağını belirten mahalle sakinlerini polis, uzun süre ikna etmeye çalıştı. Trafiğin aksamasına neden olan olayda DEDAŞ'a tepki gösteren kalabalık, elektrik kesintilerinden sadece esnafının değil mahalle sakinlerinin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

MAHALLE SAKİNİ, DEDAŞ'IN DÜZENLİ HİZMET VERMEDİĞİNDEN ŞİKAYET ETTİ

Kent merkezinde sık sık yaşanan elektrik kesintisinden dolayı 3 bin lira değerinde olan klima cihazının yandığını söyleyen Ahmet Koç, DEDAŞ'ın elektrik ücretini düzenli aldığını, ancak düzenli hizmet vermediğini, elektrik kesintilerinden dolayı klima çalıştıramadıklarını, bu yüzden kimsenin işyerine uğramadığını, bunun da kendilerini ekonomik olarak kötü etkilediğini söyledi.

"ÜLKENİN EN ÇOK ELEKTRİK ÜRETEN ŞEHRİYİZ AMA ELEKTİRİKTEN MAHRUMUZ"

Esnaf Mustafa Kaya ise, elektrik kesintilerinin günde en az 2- 3 defa yaşandığını, işlerini kötü etkilediğini savunarak, "Ülkenin en çok elektrik üreten şehriyiz ama elektrikten mahrumuz" diye konuştu.

POLİSİN İKNA ÇABASININ ARDINDAN DEDAŞ PERSONELLERİ SERBEST BIRAKILDI

Polislerin görüştüğü mahalleli, 1 saatin sonunda rehin tuttukları DEDAŞ'ın 2 personelini serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mahalleli  Personelleri  Rehin  Aldı  Devreye  Polis  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER