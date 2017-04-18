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mahalleli ile kavga eden suriyeliler tahliye ediliyor

MAHALLELİ İLE KAVGA EDEN SURİYELİLER TAHLİYE EDİLİYOR

Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden mahalleli ile Suriyeliler arasında çıkan kavganın ardından, sığınmacılar mahalleden tahliye edilmeye başlandı. Yaklaşık 2 bin Suriyelinin tahliyesi bekleniyor.

Tarih : 18 Nisan 2017, 16:17
Puan Ver : Mahalleli İle Kavga Eden Suriyeliler Tahliye Ediliyor(5/10)2


Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde, tarım işçisi olarak çalışan bir grup Suriyeli ile mahalleli arasında dün akşam alacak verecek konusundan tartışma yaşandı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olaya dahil olan mahalleli ve diğer Suriyeliler arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada, 1 Suriyeli yaralanırken, sığınmacıların saldırdığı bir aracın camları kırıldı. Kavga sırasında silah sesleri de duyulurken, mahalleye çok sayıda polis, TOMA ve zırhlı araç sevk edildi.



Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek grupları sakinleştirip dağılmalarını sağladı.



2 BİN SURİYELİ TAHLİYE EDİLİYOR



Bölgede polis, Suriyeliler ile mahalle sakinlerinin tekrar karşı karşıya gelmemesi için bölgede zırhlı araçlarla geniş çaplı önlem alırken, Mersin Valiliği tarafından sığınmacıların tahliyesine karar verildi. Bu gelişme üzerine polisin gözetiminde tahliye işlemlerine başlandı. Bölgede yaşayan yaklaşık 2 bin Suriyeli, çadırlarını sökerken eşyalarını da getirilen kamyonlara yükledi. Büyükşehir Belediyesi de mülteciler için yemek dağıttı. Tahliye edilen Suriyeli Fatma Halef, "Bizi buradan götürüyorlar ama nereye götürdüklerini söylemediler. Beni hiçbir yere götürmesinler. Burada kalıp çocuğumu hastaneye götüreyim, tedavi ettireyim. Biz zaten üzüldük, perişan olduk. Buradan gidersek daha da üzülürüz. Gitmek istemiyoruz"diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Mahalleli  İle  Kavga  Eden  Suriyeliler  Tahliye  Ediliyor    haber

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