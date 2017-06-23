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mahalleli etek giydirip döve döve sokakta dolaştırdı!

MAHALLELİ ETEK GİYDİRİP DÖVE DÖVE SOKAKTA DOLAŞTIRDI!

İstanbul Alibeyköy'de sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 14:14
Puan Ver : Mahalleli Etek Giydirip Döve Döve Sokakta Dolaştırdı!(10/10)12


İstanbul Alibeyköy'de sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı. Polise haber vermelerine rağmen ilgilenilmediğini öne süren grup, 'torbacı' olduğunu öne sürdükleri kişiye etek giydirdi. 30 yaşlarındaki şüpheli, 5-6 kişilik grup tarafından sokakta dövüle dövüle dolaştırıldı. Grup üyeleri o anları da cep telefonuyla kaydetti.



Olay önceki gün meydana geldi. İddiaya göre Alibeyköy'de sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı.



Polise haber vermelerine rağmen ilgilenilmediğini öne süren grup, 'torbacı' olduğunu öne sürdükleri kişiye etek giydirdi.



30 yaşlarındaki şüpheli, 5-6 kişilik grup tarafından sokakta dövüle dövüle dolaştırıldı. Grup üyeleri o anları da cep telefonuyla kaydetti.



 



kaynak:mynet








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