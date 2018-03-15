MAĞDUR, ÇİFTLİK BANK CEO'SUNA ŞİİRLE SESLENDİ: DÖN MEHMEDİM!
Vatandaştan dolandırdığı 500 milyon TL ile Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'suna bir mağdur yazdığı şiirle seslendi. Satırlar sosyal medyada büyük beğeni kazandı.
Çiftlik Bank skandalı tüm ülkede gündem olurken mağdurların çığlığı da gün geçtikçe yükseliyor.
ŞİİRLE "DÖN" ÇAĞRISI YAPMIŞ
CEO, Mehmet Aydın milyon liralarla Uruguay'a kaçarken bir mağdurun yazdığı şiir sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Şiirde, mağdur Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye dönmesini mizahi bir dille ele almış.
İşte o dizeler;
100 bin bastım bu oyuna
Hem tosuna hem koyuna
Her gece baktım yemine suyuna
Dön gel Memedim özledik seni
***
Medyada çıkan haberlere baktım
Baktıkça bir sigara yaktım
Bu ara kafayı bitcoin'e taktım
Dön gel Memedim özledik seni
***
Bunca insan sana kandı
Varı yoğu satıp çiftliğe abandı
Kaçtığını duyunca ananı andı
Dön gel Memedim özledik seni
***
İneklerimi kimler aldı
Hayallerim suya daldı
Bak ahırım öksüz kaldı
Dön gel Memedim özledik seni
Kaynak: haberinburada
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