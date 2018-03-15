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Mağdur, Çiftlik Bank CEO'suna Şiirle Seslendi: Dön Mehmedim!

MAĞDUR, ÇİFTLİK BANK CEO'SUNA ŞİİRLE SESLENDİ: DÖN MEHMEDİM!

Vatandaştan dolandırdığı 500 milyon TL ile Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'suna bir mağdur yazdığı şiirle seslendi. Satırlar sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Tarih : 15 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : Mağdur, Çiftlik Bank Ceo'suna Şiirle Seslendi: Dön Mehmedim!(9/10)5

Çiftlik Bank skandalı tüm ülkede gündem olurken mağdurların çığlığı da gün geçtikçe yükseliyor.

ŞİİRLE "DÖN" ÇAĞRISI YAPMIŞ

CEO, Mehmet Aydın milyon liralarla Uruguay'a kaçarken bir mağdurun yazdığı şiir sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Şiirde, mağdur Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye dönmesini mizahi bir dille ele almış.

İşte o dizeler;

100 bin bastım bu oyuna

Hem tosuna hem koyuna

Her gece baktım yemine suyuna

Dön gel Memedim özledik seni

***

Medyada çıkan haberlere baktım

Baktıkça bir sigara yaktım

Bu ara kafayı bitcoin'e taktım

Dön gel Memedim özledik seni

***

Bunca insan sana kandı

Varı yoğu satıp çiftliğe abandı

Kaçtığını duyunca ananı andı

Dön gel Memedim özledik seni

***

İneklerimi kimler aldı

Hayallerim suya daldı

Bak ahırım öksüz kaldı

Dön gel Memedim özledik seni

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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