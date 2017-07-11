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Mağaza Çalışanlarının Size Asla Söylemeyeceği 10 Şey

MAĞAZA ÇALIŞANLARININ SİZE ASLA SÖYLEMEYECEĞİ 10 ŞEY

Giyim mağazaları daha fazla para kazanmak için bazı hileler kullanır. Bu videoda bizden saklanan o gerçeklere değineceğiz. Elbise almadan önce bu videoyu izleyin ve bir sonraki tercihleriniz hakkında bilgi sahibi olun.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 20:10
Puan Ver : Mağaza Çalışanlarının Size Asla Söylemeyeceği 10 Şey(9/10)5

İndirimleri görünce alışveriş delisi olanlardan mısınız? O zaman bu bilgiler sizi frenleyecek. Mağazalar müşterileri cezbetmek için satıştan hemen önce fiyatları yapay olarak arttırıyor. Bir mağaza çalışanı size bunu asla söylemez.

Hileye maruz kalmamak için dikkat etmeniz gerekenler videoda.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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