Hatay'da bir düğünde magandanın tabancasından çıkan kurşunun karnına isabet etmesi sonucu 14 yaşındaki Eylem'in göğüsten alt tarafı felç oldu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 11 Ağustos'ta yapılan düğünde maganda dehşeti yaşandı. Düğüne gelen Çetin E. tarafından sıkıldığı belirlenen kurşun, 8'inci sınıf öğrencisi Eylem Ateş'in karnına isabet etti. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eylem Ateş, acil serviste yapılan müdahalelerle yaşama döndürüldü. Omuriliğinin zedelendiği belirlenen Eylem'in, göğsünün altından itibaren felç olduğu açıklandı.

"LÜTFEN BENİ TEKRAR YÜRÜTÜN, GECELERİ UYUYAMIYORUM"

Maganda kurşunuyla hayatı kararan Eylem Ateş, düğüne gittikleri sırada sıkılan silahlardan dolayı korktuğunu belirterek, "Biz yerimize oturur oturmaz karnımda bir ağrı hissettim ve karnıma dokunduğumda kanı gördüm. Anneme vurulduğumu söyledim. Hemen beni hastaneye getirdiler. Lütfen beni tekrardan yürütün, geceleri uyku uyuyamıyorum, gece olsun hiç istemiyorum. Tekrardan yürümek istiyorum" diye konuştu."VURULAN KENDİ ÇOCUKLARI OLSA SERBEST BIRAKIRLAR MIYDI?!"Baba Erol Ateş ise artık düğünlerde silah atılmamasını isteyerek, "Bizim başımıza gelen herkesin başına gelebilir. Kızımı bu hale sokan şahıs şu an mahkemece serbest bırakıldı. Onu serbest bırakanlara soruyorum, kendi çocuklarının başına böyle bir şey gelmiş olsa yinede bu kişiyi serbest bırakırlar mıydı? Bunun neresi adalet, ben gereken kişilere gereken cezayı verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu."EYLEM BİZİM İÇİN SEMBOL OLDU"Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ise Kırıkhan ilçesinde artık düğünlerde silah atılmaması için çeşitli kampanyalar başlaştıklarını belirterek, "Eylem kızımız artık bizim için bir sembol oldu. Başka Eylem'lerin hayatı kararmasın diye Kırıkhan'da düğünlerde silah sıkılmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada