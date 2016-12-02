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mafya babası yakalandı, üstünden çıkanlar şaşırttı!

MAFYA BABASI YAKALANDI, ÜSTÜNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI!

İtalya'nın en çok aranılan mafya liderlerinden biri olan Marcello Pesce yakalandı. 'Dansçı' lakaplı Pesce, Ndrangheta isimli organize suç şebekesinin en güçlü klanlarından birinin başındaydı.

Tarih : 02 Aralık 2016, 13:15
Puan Ver : Mafya Babası Yakalandı, Üstünden Çıkanlar Şaşırttı!(5/10)6


İtalya'nın en çok aranılan mafya liderlerinden biri olan Marcello Pesce yakalandı. 'Dansçı' lakaplı Pesce, Ndrangheta isimli organize suç şebekesinin en güçlü klanlarından birinin başındaydı.



52 yaşındaki Pesce'nin başında bulunduğu klanın, Avrupa'daki kokain ticaretinin önemli bir kısmını yürüttüğü tespit edildi. Klanın ayrıca, İtalya'ya gelen mültecileri zorla alıkoyarak portakal bahçelerinde çalışmaya zorladığı belirtildi.



2010 yılında hakkında verilen 15 yıllık hapis cezasının kesinleşmesinden bu yana aranılan Pesce, doğduğu kasaba olan Rosarno'da yakalandı.



Yakalandığında silahsız olduğu ve polise direniş göstermediği belirtilen Pesce'nin yanında bulunan Marcel Proust, Jean Paul Sartre, Albert Camus ve Gabriel Garcia Marquez gibi yazarlara ait kitaplar şaşkınlık yarattı.



Pesce'nin polislere Sartre'ın 'Akıl Çağı' isimli kitabını göstererek "Kitabı henüz bitirmedim. Yanıma alabilir miyim?" dediği ifade edildi.



İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İtalya için güzel bir gün. En tehlikeli mafya liderlerinden Marcello Pesce, adalete teslim edildi." ifadelerini kullandı.



 



 



kaynak:habertürk








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