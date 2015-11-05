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madrid'den galatasaray'a teklif!

MADRİD'DEN GALATASARAY'A TEKLİF!

Alex Telles'in menajeri Fernando Otto, Inter'den önce Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Porto gibi kulüplerin de Brezilyalı sol beki Galatasaray'dan istediğini açıkladı.

Tarih : 05 Kasım 2015, 09:04
Puan Ver : Madrid'den Galatasaray'a Teklif!(10/10)9


Alex Telles'in menajeri Fernando Otto, Inter'den önce Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Porto gibi kulüplerin de Brezilyalı sol beki Galatasaray'dan istediğini açıkladı.



Satın alma opsiyonuyla birlikte Galatasaray'dan Inter'e giden Telles'in haklarının Milano kulübü tarafından alınacağını belirten Fernando Otto; "Alex, Inter'de iyi oynuyor. Son iki maçı farklı nedenlerden ötürü kaçırdı. Palermo maçında ufak sakatlık sorunları vardı. Roma maçında ise Roberto Mancini'nin teknik tercihiydi. Alex bana, Inter'de mutlu olduğunu söyledi. Mancini ve Sylvinho ile beraber çalıştığı için çok mutlu. İkisinden de pekçok şey öğreniyor. Mancini ile aralarındaki ilişki muhteşem. Mancini, onu Gremio'da oynarken bile takip eden biriydi zaten" ifadelerini kullandı.



Otto; "Alex Telles kendini daha da geliştirmek zorunda. Mesela, daha fizikli bir oyuncu olmalı. Bu konuda kendini sürekli geliştiriyor ama daha fazlası lazım." diyerek sözlerini sürdürdü.








Etiketler: Madrid  Den  Galatasaray  A  Teklif    haber

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