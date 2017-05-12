

İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler kategorisinde mücadele eden Sırp tenisçi Novak Djokovic, Japon rakibi Kei Nishikori'nin sakatlanmasından dolayı maç oynamadan yarı finale yükseldi.



Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) belirlediği sıralamada dünya 2'ncisi olan Djokovic, Madrid'de çeyrek finalde eşleştiği 8. sıradaki Nishikori'yi maç yapmadan geçti.



Sağ el bileğindeki sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilme kararı alan Japon tenisçi, düzenlediği basın toplantısında, "Bileğim henüz yüzde 100 iyileşmedi. Riske atmak istemiyorum. Gelecek hafta İtalya'nın Roma kentinde başlayacak açık tenis turnuvasına katılmayı umut ediyorum. Ama yine de Roma için söz veremem. Çünkü Roland Garros çok daha önemli." ifadelerini kullandı.



Nishikori, aynı sakatlığından dolayı geçtiğimiz ay Barcelona kentindeki turnuvaya da katılamamıştı.



Öte yandan, Madrid'deki turnuvanın son şampiyonu olan Djokovic, Rafael Nadal-David Goffin eşleşmesinin galibi ile yarın yarı finalde karşılaşacak.







kaynak:sabah