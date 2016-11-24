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madonna'nın oğlu uyuşturucudan tutuklandı

MADONNA'NIN OĞLU UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

ABD'li ünlü şarkıcı Madonna'nın yönetmen Guy Ritchie'den olan 16 yaşındaki oğlu Rocco Ritchie, uyuşturucu bulundurmaktan dolayı tutuklandı.

Tarih : 24 Kasım 2016, 09:13
Puan Ver : Madonna'nın Oğlu Uyuşturucudan Tutuklandı(9/10)7


Madonna'nın yönetmen Guy Ritchie ile olan evliliğinden olan oğlu Rocco, babasının Londra'daki Primrose Hill'te bulunan evinin yakınında uyuşturucu madde içerken görüldü. The Sun'a konuşan kaynaklar, polis gence yaklaştığı sırada Rocco'nun bir şeyler fırlattığını söyledi. Kaynaklara göre, polisler Rocco'nun üzerinde uyuşturucu madde izi fark edince üzerini aradı ve uyuşturucu buldu.


 


28 Eylül'de tutuklanan ve Londra'nın kuzeyindeki bir polis merkezine götürülen genç, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. Bir polis memuru, "16 yaşındaki genç uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı. Tutuklama, 28 Eylül Çarşamba günü saat 5.15'te, Camden bölgesinde genci durdurup arama yapan polisler tarafından gerçekleştirildi. Genç, Londra'nın kuzeyindeki polis merkezine götürüldü. Daha sonra kefaletle serbest bırakıldı" şeklinde konuştu.



Rocco, bu yılın başlarında yönetmen babası ve pop ikonu olan annesi arasındaki velayet anlaşmazlığının merkezindeydi. Aralık 2015'te başlayan velayet mücadelesi, Rocco, annesi Rebel Hearts turnesindeyken yanından ayrılmasıyla başladı.


 


 


kaynak:mynet







Etiketler: Madonna  Nın  Oğlu  Uyuşturucudan  Tutuklandı    haber

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