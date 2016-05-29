

Zonguldak'ta 11 gün önce “madenden çıkmama” eylemi başlatan işçiler, İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın ikna çabalarının ardından sabah saatlerinde eylemi sonlandırarak ocaktan çıktı.











FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyım atanan maden şirketinde yaklaşık 4 aydır maaş alacakları olduğu ve kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle "madenden çıkmama" eylemi başlatan 85 işçi, 245 madenci adına 11 gündür eylemlerini sürdürüyordu. 85 işçiden 66'sı çeşitli sağlık sorunları sebebiyle eylemi sonlandırmak zorunda kalmıştı.







Madende eylemlerini sürdüren 19 işçi ise, Emniyet Müdürü Osman Ak'ın ikna çabalarının ardından sabah saatlerinde eylemlerini sonlandırma kararı aldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın geceden bu yana sürdürdüğü ikna çabalarının ardından işçiler bulundukları ocaktan çıktılar. İşçiler maden girişinde sağlık ekipleri tarafından muayene edildi.







Bazı maden işçileri ailelerini görmek için 300 metre ilerideki barikatın olduğu yere gittiler. Burada aileleri ile görüşen işçiler, gözyaşı dökerek duygu dolu anlar yaşadılar. Daha sonra tekrar madenin girişine gelen işçilere yetkililer tarafından alacakları olan bin 750 lira ödendi.