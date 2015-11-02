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madende kömür tozu patlaması

MADENDE KÖMÜR TOZU PATLAMASI

Bolu'nun Mengen İlçesi'ne bağlı Gökçesu Beldesi'nde özel bir maden ocağında kömür tozu patlaması sonucu 4 maden işçisi yaralandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan 1 işçi ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Tarih : 02 Kasım 2015, 14:59
Puan Ver : Madende Kömür Tozu Patlaması(6/10)8


Olay, gece saatlerinde Gökçesu Beldesi'nde bulunan özel bir maden ocağında meydana geldi. Gece vardiyasında işçilerin çalıştığı madende kömür tozu patlaması yaşandı. Patlamanın ardından maden içerisinde yangın çıktı. Olayın ardından maden işçileri, çalışma arkadaşlarının yardımına koşarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Madende meydana gelen patlamanın ardından vücutlarında yanıklar oluşan ve yaralanan işçiler, çalışma arkadaşları tarafından kurtarılarak dışarıya çıkarıldı. Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri madendeki yangına müdahale etti.








Etiketler: Madende  Kömür  Tozu  Patlaması    haber

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