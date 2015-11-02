

Olay, gece saatlerinde Gökçesu Beldesi'nde bulunan özel bir maden ocağında meydana geldi. Gece vardiyasında işçilerin çalıştığı madende kömür tozu patlaması yaşandı. Patlamanın ardından maden içerisinde yangın çıktı. Olayın ardından maden işçileri, çalışma arkadaşlarının yardımına koşarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Madende meydana gelen patlamanın ardından vücutlarında yanıklar oluşan ve yaralanan işçiler, çalışma arkadaşları tarafından kurtarılarak dışarıya çıkarıldı. Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri madendeki yangına müdahale etti.