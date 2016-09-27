MANİSA'nın Soma İlçesi'ndeki Eynez Maden Ocağı'nda 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciadan bir yıl sonra, TOKİ ve Doğuş Grubu tarafından yapımına başlanan konutlardan bir bölümü, kasım ayında ailelere teslim edilecek.



MANİSA'nın Soma İlçesi'ndeki Eynez Maden Ocağı'nda 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciadan bir yıl sonra, TOKİ ve Doğuş Grubu tarafından yapımına başlanan konutlardan bir bölümü, kasım ayında ailelere teslim edilecek.



Soma İlçesi'nde 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasından bir yıl sonra yapımına başlanan konutların tamamlandığı açıklandı. AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen maden şehidi aileler için TOKİ'nin 301, Doğuş Grubu'nun da 301 konut yaptırdığını söyledi. Şen, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin destekleriyle TOKİ tarafından yaptırılan 301 konutun 2+1 olduğunu belirterek, "TOKİ tarafından yaptırılan 82 metrekarelik 2+1 konutlar tamamlandı. İçlerinde ve dışında bir takım düzenlemeleri kaldı. Kasım ayı içerisinde maden şehidi ailelerimize bu konutları teslim edeceğiz" diye konuştu.