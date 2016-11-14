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maden suyunun cilde faydaları

MADEN SUYUNUN CİLDE FAYDALARI

Maden suyunun yararlarından faydalanarak cilt bakımı yapabilir ve cildinizin ihtiyacı olan minarelleri cildinize kazandırabilirsiniz.

Tarih : 14 Kasım 2016, 15:48
Puan Ver : Maden Suyunun Cilde Faydaları(10/10)10


Maden suyu ile cilt bakımı ve cilt temizliği yaparken, kullandığınız maden suyunun doğal maden suyu olmasına özen göstermelisiniz.



Maden suyunun cilde iyi gelmesinin en önemli sebebi içinde yüksek miktarda silis yer almasıdır.



 



kaynak:sonhaber








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