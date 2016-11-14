Maden suyunun yararlarından faydalanarak cilt bakımı yapabilir ve cildinizin ihtiyacı olan minarelleri cildinize kazandırabilirsiniz.



Maden suyu ile cilt bakımı ve cilt temizliği yaparken, kullandığınız maden suyunun doğal maden suyu olmasına özen göstermelisiniz.







Maden suyunun cilde iyi gelmesinin en önemli sebebi içinde yüksek miktarda silis yer almasıdır.







kaynak:sonhaber