

İstanbul Maden İhracatçıları Birliğince (İMİB), sektörde yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,77 artışla 1,02 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.



İMİB'den yapılan açıklamada, 2017 ilk çeyrek rakamının yıl sonu hedefini yakalamada umut verici olduğu belirtildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, bu yıla başlarken ihracat öngörülerinin 5 milyar dolar olarak belirlendiğini aktararak, tüm planlarını da bu hedef doğrultusunda yaptıklarını vurguladı.



Yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36,77 artışla 1,02 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Kahyaoğlu, "Şu ana kadar gerçekleşen 1,02 milyar dolarlık ihracat sektörümüzün 2014 yılından bu yana elde ettiği en iyi ilk 3 aylık performans oldu. İhracat rakamı ve miktardaki artışın yanı sıra, yeni pazarlara girmemiz de sevindirici. Bu dönemde, Cibuti, Burkina Faso, Liberya, Zimbabve ve Benin Afrika'da; Nikaragua, Virjin Adaları, Aruba ise Orta ve Güney Amerika'da ilk kez ihracat yaptığımız ülkeler oldu." ifadelerini kullandı.







kaynak:hürriyet