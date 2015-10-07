O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

MADEN OCAĞINDA YANGIN! İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ


MADEN OCAĞINDA YANGIN! İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ
Tarih : 07 Ekim 2015, 11:06
Puan Ver : Maden Ocağında Yangın! İşçiler Tahliye Edildi(0/10)


Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 320 kodunda çıkan yangın nedeniyle üretime ara verildi, işçiler ocaktan tahliye edildi.



TTK Genel Müdürü Burhan İnan, AA muhabirine yaptığı açıklama, eksi 320 kodunda "anayol" diye tabir edilen taş galeride henüz belirlenemeyen nedenle açık alevli yangın tespit edildiğini söyledi.








Etiketler: Maden  Ocağında  Yangın  İşçiler  Tahliye  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER