

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 320 kodunda çıkan yangın nedeniyle üretime ara verildi, işçiler ocaktan tahliye edildi.



TTK Genel Müdürü Burhan İnan, AA muhabirine yaptığı açıklama, eksi 320 kodunda "anayol" diye tabir edilen taş galeride henüz belirlenemeyen nedenle açık alevli yangın tespit edildiğini söyledi.