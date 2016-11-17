

İlk belirlemelere göre bazı iş makinalarının çalışanlarla birlikte enkaz altında kaldığı belirtildi. Siirt mlerkez ve Şirvan'dan çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi bölgeye hareket etti.







Siirt'te maden sahasında heyelan: 2 ölü, 10'un üzerinde yaralı







Siirt'in Şirvan ilçesinde bakır madeni sahasında meydana gelen heyelan sonucu ilk belirlemelere göre toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti. 10'un üzerinde işçinin ve 16 aracın göçük altında kaldığı bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.