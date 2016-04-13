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maden işçilerinin açlık grevi sona erdi

MADEN İŞÇİLERİNİN AÇLIK GREVİ SONA ERDİ

Amasya'nın Merzifon ve Suluova ilçelerinde faaliyet gösteren Yeni Çeltek Maden Ocağı İşletmesinde çalışan işçilerin, kuruluşun kapatılması ve Soma'da görevlendirilmelerine tepki amacıyla yerin bin 680 metre altında yaptıkları açlık grevi, sona erdi.

Tarih : 13 Nisan 2016, 11:11
Puan Ver : Maden İşçilerinin Açlık Grevi Sona Erdi(10/10)10


Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'un yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarından oluşan heyet, Yeni Çeltek Maden Ocağı'na gelerek yer altına indi ve açlık grevi yapan işçilerle görüştü.



Akçul, sorunun çözümü için heyet oluşturulduğunu, sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirterek, işçilerden açlık grevini sonlandırmasını istedi.



Bunun üzerine işçiler de açlık grevinin 10'uncu gününde eylemlerini sonlandırmayı kabul etti. İşçiler, daha sonra yer üstüne çıkmaya başladı.








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