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MADEN İŞÇİLERİNİN AÇLIK GREVİ 5. GÜNÜNDE


MADEN İŞÇİLERİNİN AÇLIK GREVİ 5. GÜNÜNDE
Tarih : 09 Nisan 2016, 10:29
Puan Ver : Maden İşçilerinin Açlık Grevi 5. Gününde(10/10)9


Amasya'nın Merzifon ve Suluova ilçelerinde faaliyet gösteren Yeni Çeltek Maden Ocağı İşletmesinde çalışan, kuruluşun kapatılması ve Soma'da görevlendirilmelerine tepki amacıyla yer altında açlık grevinde olan 220 işçiden 28'i hastaneye kaldırıldı.



Sosyal medyadan haberleşen işçi aileleri ile yakınları işletme önünde toplandıktan sonra Ankara-Samsun karayolunu bir saat kadar trafiğe kapatırken jandarma güçleri ile madenci yakınları arasında zaman zaman arbede yaşandı.



İşçi yakınlarının yol kapatma eylemine CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit ile Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer de katılarak destek verdi.



6 işçi daha hastaneye kaldırıldı



İşçi yakınlarıyla görüşerek yatıştırmaya çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gülahmet Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, eylemin 16'ncı, açlık grevinin de 5'nci gününde olduğunu ve şimdiye kadar rahatsızlanan yer altındaki 220 işçiden 28'inin hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Güven, sadece bugün, grev yapan işçilerden 6'sının hastaneye kaldırıldığını belirtti.



İşçilerin toplu olarak, "ölmek var, dönmek yok" şeklinde sloganlar atarak greve devam edeceklerini açıklamaları üzerine işçilerin kararlarını yetkililere ileteceğini belirten Güven, "Allah'ın izniyle bizim derdimiz ekmek derdi. Bizim başka derdimiz yok. Başlattığımız eylemin 16. günü bugünde yer altındaki açlık grevimizin beşinci günü arkadaşlar. İnşallah daha fazla uzamadan bu işin çözümünü istiyoruz" dedi.

 



"Binali Yıldırım ile görüştük"



Yerin bin 680 metre altına inerek grevlerine devam eden işçilerle görüşen Güven, şöyle konuştu:

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile görüştük. Burasının bizim ekmek teknemiz olduğunu söyledik arkadaşlar. Arkadaşlarımızda konuştular. Gelinen noktada sayın bakanda, bu konunun üzerine eğileceğim. Hükümet olarak bu iş bizim işimiz. Her ne kadar direk olarak benim işim olmasa da bu işi hükümetin çözmesi lazım. Bende bakanımıza ilgili bakanımıza ileteceğim kendisi de çözümü noktasında yardımcı olacağını söylediler. Fakat benden bir istirhamı oldu. Arkadaşları anlıyorum. Ülke şu ana kadar tamamıyla bu eylemden arkadaşların bu yaptığı eylemden sıkıntılarından haberdar oldular. Arkadaşların da daha fazla yer altında kendilerine eziyet etmelerine gerek yok."








Etiketler: Maden  İşçilerinin  Açlık  Grevi  5  Gününde    haber

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