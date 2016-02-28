

Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde, perşembe günü meydana gelen maden kazasında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.







Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, kömür madeninde göçük altındaki 26 madenciyi arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken bugün meydana gelen yeni bir patlama sonucunda 5'i kurtarma görevlisi ve 1'i madenci olmak üzere 6 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.



Bakanlık ve madenin bağlı bulunduğu Varkutaugol şirketinden yapılan açıklamalarda, perşembe gününden bu yana madende 3 patlama meydana geldiği, patlamalar sonucunda oluşan göçük nedeniyle, mahsur kalan 26 madencinin kurtarılma ihtimalinin olmadığı belirtildi.







Madende incelemelerde bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, yaptığı açıklamada, "Çok insan hayatını kaybetti. Madende kalan 26 kişinin de sağ kalma ihtimali yok. Arama kurtarma çalışmalarında ölenler ile birlikte 36 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.



Komi Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı, maden kazası nedeniyle bölgede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.







Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde özel bir madende 25 Şubat'ta meydana gelen kazada, madende bulunan 111 madenciden, 81'i sağ olarak kurtarılmıştı. Madende mahsur kalan 30 işçinin arama kurtarma çalışmaları sırasında 4 işçinin cesedine ulaşılmış, 26 madenciden ise haber alınamadığı bildirilmişti.







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