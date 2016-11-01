

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Madem milletimiz bunu istemektedir. O halde bahaneye, kaçak güreşmeye, fuzuli konuşmaya gerek yoktur. AKP hazırsa, MHP dünden vardır. Sayın Başbakan'a diyorum ki, gelin bu işi bitirelim, milletimize ve ülkemize düşmanlık yapanların hakkından gelelim. Terör, savaş ve çok yakın savaş suçlarına idam cezasını düzenleyen tasarı veya teklif TBMM gelmesi halinde, Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin talep ve beklentileri doğrultusunda gereğini yapacaktır. İdam cezasına karşı gelen, şimdiden ikaz eden AB komiserleri kendi işlerine baksın, bizim sözünü dinleyeceğimiz tek mercii Türk milletidir" dedi.







Bahçeli, "Bugün ne yaşıyorsak, hangi sorunla boğuşuyorsak dünden bağımsız değildir. Çetrefilleşen meselelerimizin muhakkak ki tarihi bir arka planı vardır. Bu arka plan uzak ya da yakın bir geçmişe dayanabilecektir. Çözümü ertelenmiş problemler zaman içinde büyümektedir. İhmaller bir süre sonra yerini pişmanlıklara bırakmaktadır. Özellikle son yıllarda devlet, toplum ve siyaset hayatında bunun çok sayıda misalleri vardır. Türkiye şu an önünü görmekten mahrumsa, geleceği okuma ve anlamlandırma bunalımıyla sarsılıyorsa, öncelikle sorumluluk mertebesinde bulunanlar samimiyetle özeleştiri yapmak durumundadır. Sorulması gereken ilk soru; ülkemizin bu içler acısı tuzağa nasıl düştüğü, fikir ve fiilleriyle bu çıkmazın faillerinin kimlerden oluştuğudur. İkinci aşamada, vahamet düzeyindeki yanlışların tekerrür etmemesi, denge, düzen ve istikrarın temini için nelerin, hangi hız ve kıvamda yapılması gerektiğini hem aklen, hem vicdanen, hem de siyasi ve entelektüel boyutlarıyla sorgulamaktır. Vereceğimiz doğru cevap en azından bundan sonrası için daha tedbirli, daha temkinli, daha ihtiyatlı siyasi tutum ve tavırları doğuracaktır. Ülkemiz kaskatı kesilmiş uzun süreli bir siyasi cepheleşme sürecinden sonra 15 Temmuz akşamının vahşi kalkışmasıyla irkilmiştir. Türkiye, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimleri'nden önce aşırı gerilmiş, uzlaşma ve anlaşmanın dışlanmasıyla milletimiz bitap ve yorgun düşmüştür" dedi.















TOPLUMSAL DİRLİK PEŞPEŞE SUİKASTA UĞRAMIŞTIR



Bahçeli, "7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçen 4 ay 23 günlük sürede demokrasinin ilke ve usulleri ufalanmış; yalan, aldatma, saptırma, iftira ve algı oyunları maalesef hakimiyet kurmuştur. Bu süre zarfında siyaset dağınık, toplum karışık, iktidar bulanık, gelecek karanlık bir görüntü çizmiştir. 20 Temmuz 2015 tarihinden itibaren terörizm bütün hıyanet ve acımasızlığıyla Türkiye'ye saldırmıştır. Toplumsal dirlik peşpeşe suikasta uğramıştır. Türkiye'nin yıkımını projelendiren tüm mihraklar devreye girmiş, provokasyonlarıyla üzerimize gelmişlerdir. 7 Haziran'dan bir gün sonra milli iradenin yenilenmesi, yeniden bir seçim yapılması için kolları sıvayanlar aylar süren samimiyetsiz ve nafile koalisyon arayışlarından sonra 1 Kasım'ın şartlarını oluşturmuşlardır. Siyasetin doğası, demokrasi kültürünün ruh ve anlamı ihlal edilmekle kalmayıp imha sınırına da taşınmıştır. 1 Kasım, kaygı ve korkularla çembere alınmıştır. 1 Kasım, siyasi centilmenliğin yok sayılıp nezaket, zarafet, iyi niyet ve işbirliği kanallarının tıkandığı sancılı bir dönemin ardından vasat bulmuştur. Türkiye, 7 Haziran'da hız ve ivme kazanan, 1 Kasım'da derinleşip çatallaşan uzun süreli huzursuzluk dönemini henüz atlatabilmiş değildir. Üstelik 15 Temmuz felaketi bu huzursuzluğu daha da şiddetlendirmiş, daha da kemikleştirmiştir. Nitekim içinden geçtiğimiz sorun ve sıkıntılıları kavrayabilmek, daha sonra da aşabilmek için öncelikle 7 Haziran'dan itibaren etkin olan yanlış siyaset dilini teşhis ve tedavi etmek şarttır. Türkiye'nin beka ve birliği sağlamak maksadıyla, her siyaset ve devlet adamının geçmişi vicdan merceğinde inceleyip hanesine düşen sorumluluğu dürüstçe kabullenmesi gerekmektedir" diye konuştu.















DEĞİL ELİMİZİ GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIMIZI SÖYLEDİK, HİÇ DUYAN, DİKKATE ALAN ÇIKMADI



'Kavgayla mesafe alamayacağımız malumdur' diyen Bahçeli şöyle devam etti; "Kutuplaşmanın soğuk yüzüyle, siyasi ve ideolojik ayrışmanın yıldırıcı hamleleriyle Türkiye'nin tarihi hak ve çıkarlarını savunmamız akla yatkın değildir. 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananları tarih elbette yazacak, o dönemdeki siyasi tarafların nerede durduklarını objektif olarak açıklayacaktır. İşte o zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin hakkı Allah'ın izniyle teslim edilecek, haklı duruşu, Hakk'tan ve halktan yana tutumu da teyit edilecektir. Bize hayırcı diyenler, koalisyondan kaçtığımızı uyduranlar günü geldiğinde eğer yaşıyorlarsa mahcup olacaklar, varsa vicdanları azap içinde kıvranacaktır. Şundan eminim ki, tarih bir kez daha yüzümüzü ak edecek, bize karşı teşekkül eden dedikodu ve nifak cephesini yerini dine geçirecektir. Biliyor ve inanıyoruz ki, 7 Haziran'dan sonra aleyhimize tertip edilen kara kampanyalar Milliyetçi Hareket Partisi'ni işgal teşebbüslerinin ön hazırlığı, ele geçirme stratejilerinin ara istasyonudur. Ve bu sinsi faaliyetler adım adım ilerletilmiştir. 4 ay 23 günün acı faturasını bize çıkarmakla kalmayıp, 2 Kasım sabahı hışım ve hırsla kuyumuzu kazmaya, omurgamızı kırmaya, ufkumuzu kapatmaya heves edenler milliyetçiliğin gönüllere girmesini hazmedemeyen işbirlikçilerdir. Bunlar MHP'yi kirli operasyon ve planlamalara alet etmek isteyen çürümüşlerdir. 7 Haziran'dan sonra “önce ülkem ve milletim, sonra partim ve benö dedik, yanlış mı yaptık? 7 Haziran'dan sonra, Türkiye'nin derlenip toparlanması için yol ve yöntemler gösterdik, formüller ürettik, hata mı ettik? Siyasetin mutlaka sorumluluk almasını, mutabakat ve meşruiyet zemininde buluşmasını, ülkenin hükümetsiz bırakılmamasını arzuladık, çok şey mi istedik? Gerekirse, değil elimizi gövdemizi taşın altına koyacağımızı söyledik, hiç duyan, dikkate alan çıkmadı."