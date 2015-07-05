

Muğla'nın Marmaris ilçesi'nde meydana gelen olayda,51 yaşındaki adam parkta ölü bulundu.Muğla'da madde bağımlısı olduğu öğrenilen kişinin cesedi olay yerine gelen Ambulans ile otopsi için Marmaris Hastanesi Morgu'na götürüldü.







Ulusal Egemenlik Caddesi'nde sağlık Grup Başkanlığı önünde bulunan parkta akşam saatlerinde bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde bankta yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, ölen kişinin parklarda yaşayan Alkol ve madde bağımlısı Süleyman Partal olduğunu tespit etti. Yapılan inceleme sonrası Partal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Marmaris Hastanesi Morgu'na konuldu. Yapılan incelemede Süleyman Partal'ın aldığı alkol ve Antidepresan ilaçları nedeniyle öldüğü belirlendi. Partal'ın cenazesi Muğla'da kimsesizler mezarlığına defin edileceği öğrenildi.