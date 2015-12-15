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madalyasını atatürk'e hediye edecek

MADALYASINI ATATÜRK'E HEDİYE EDECEK

Türkiye'nin gururu haline gelen Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, madalyasını Atatürk'e hediye edecek.
Sancar, Genelkurmay karargahı ziyareti sırasında Nobel madalyası ile sertifikasını Genelkurmay'ın emanetine bıraktı.

Tarih : 15 Aralık 2015, 14:11
Puan Ver : Madalyasını Atatürk'e Hediye Edecek(6/10)5


Sancar, Nobel ödül töreninin ardından yaşadığı ABD'ye gitmeyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.



Sancar, bu sabah Genelkurmay Karargahına ziyarette bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşen Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.








Etiketler: Madalyasını  Atatürk  E  Hediye  Edecek    haber

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