MADALYASINI ATATÜRK'E HEDİYE EDECEK
Türkiye'nin gururu haline gelen Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, madalyasını Atatürk'e hediye edecek.
Sancar, Genelkurmay karargahı ziyareti sırasında Nobel madalyası ile sertifikasını Genelkurmay'ın emanetine bıraktı.
Sancar, Nobel ödül töreninin ardından yaşadığı ABD'ye gitmeyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.
Sancar, bu sabah Genelkurmay Karargahına ziyarette bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşen Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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