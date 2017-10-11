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Madalyalı Milli Güreşçi Cenk İldem, Silahlı Saldırıya Uğradı

MADALYALI MİLLİ GÜREŞÇİ CENK İLDEM, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

2016 Rio Olimpiyatlarında 98 kiloda bronz madalya kazanan güreşçi Cenk İldem, dün gece trafikte yaşadığı yol verme tartışmasının ardından silahlı saldırıya uğradı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Madalyalı Milli Güreşçi Cenk İldem, Silahlı Saldırıya Uğradı(7/10)3

Grekoromen sporcu Cenk İldem trafikte tartıştığı kişiler tarafından bacağından vuruldu.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 98 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem, dün gece trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

AMELİYAT OLACAK

İki bacağından yaralanan grekoromen güreşçinin hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da bir hastanede tedavisi süren milli güreşçinin ameliyat olacağı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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